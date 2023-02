BUND kritisiert alte Bebauungspläne : Klimaschutz und Stadtplanung im Clinch

Rhein-Sieg-Kreis Für das neue Prozessgebäude in Siegburg wurden die ersten Bäume auf dem Parkplatz des Amtsgerichtes gefällt. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz kritisiert die Maßnahme mit Blick auf das Stadtklima. Und geht jetzt noch ein ganzes Stück weiter.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) will eine Wende in der Stadtplanung. Die Umweltschützer fordern die Ratsmitglieder in den Kommunen und im Rhein-Sieg-Kreis auf, noch nicht vollständig umgesetzte Bebauungspläne mit Blick auf Klima- und Naturschutz zu aktualisieren. Wenige Tage, nachdem in Siegburg Bäume im Zuge des Ausbaus des Gericht gefällt wurden, wendet sich die Kreisgruppe Rhein-Sieg-Kreis des BUND an die Politik. An der Bahnhofstraße soll ein neues Prozessgebäude gebaut werden. Dort will das Landgericht Bonn die Cum-ex-Verfahren mit rund 1500 Beschuldigten verhandeln. Grundlage für die Maßnahme sei der Bebauungsplan aus dem Jahr 1972. Der vor mehr als 50 Jahren festgelegte Plan werde laut BUND nicht mehr dem politischen Auftrag von heute gerecht. Das gelte für die Klimaschutzziele ebenso wie für das Stadtklima. Das Entfernen von Bäumen und das Errichten eines weiteren Gebäudes wirken sich negativ auf Lebensqualität in der Stadt aus.