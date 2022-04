Hohe Ehrung für Wilbert Fuhr aus Eudenbach : Bundesverdienstkreuz für den Gründer von „Oberhau aktuell“

Oberhau Den Titel „Mister Oberhau“ haben ihm seine Mitbürger schon lange verliehen. Für seine Verdienste ist Wilbert Fuhr nun auch von höchster Stelle ausgezeichnet worden. Aus Händen von Landrat Sebastian Schuster hat der Eudenbacher das Bundesverdienstkreuz entgegengenommen.

„Lieber Wilbert, dieser Orden ist die Würdigung Deiner Leistungen und Verdienste, auf die Du mit Recht stolz sein darfst“, sagte Schuster, nachdem er das über Jahrzehnte währende Engagement des neuen Ordensträgers in seiner Stadt Königswinter herausgehoben hatte. „Dein außerordentliches Engagement ist vorbildlich und breit gefächert.“

Sachkundiger Bürger und Stadtratsmitglied

Außerhalb des Oberhaus in Königswinter dürfte das Örtchen Komp kaum bekannt sein. Dass es auch dort historisch viel zu entdecken gibt, belegen Recherchen von Heimathistoriker Wilbert Fuhr.

Heimatforscher erinnert an das kleine Dorf Komp

Geschichte des Oberhaus : Heimatforscher erinnert an das kleine Dorf Komp Außerhalb des Oberhaus in Königswinter dürfte das Örtchen Komp kaum bekannt sein. Dass es auch dort historisch viel zu entdecken gibt, belegen Recherchen von Heimathistoriker Wilbert Fuhr.

Fuhr war nicht nur von 1975 bis 1981 Sachkundiger Bürger, sondern anschließend bis 1989 Stadtratsmitglied. In dieser Zeit habe sich Fuhr besonders für die Umsetzung der Neugestaltung des Dorfplatzes und die Errichtung der Mehrzweckhalle in Eudenbach eingesetzt, so der Landrat. Auch für den Bau eines Bürgersteiges und die Gestaltung eines Spielplatzes habe er sich stark gemacht. Die Gründung des Oberhauer Weihnachtsmarktes und des Wochenmarktes ließ Schuster nicht unerwähnt.