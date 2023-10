Matthias-Lammert als Bezirks-Vorsitzender bestätigt CDU kritisiert Verzögerungen beim Wiederaufbau

In der Bausenberghalle konnte die Kreisvorsitzende, Landtagsabgeordnete Petra Schneider zahlreiche Parteifreunde aus dem Norden von Rheinland-Pfalz begrüßen. Die Landtagsabgeordnete hatte quasi ein Heimspiel: Sie lebt in Niederzissen. In ihrem Grußwort unterstrich Schneider, dass der Wiederaufbau im Ahrtal große Geschlossenheit, große weitere Unterstützung und weiterhin großer Solidarität bedürfe. Dies über die Kreisgrenzen hinaus. „Insgesamt müssen wir feststellen, dass die Landesregierung bei ihrer Umsetzung des Wiederaufbaus vieles unnötig schwer macht und verzögert. Das klappt in Nordrhein-Westfalen deutlich besser. Die Bürokraten haben leider wieder die Oberhand gewonnen“, sagte die Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete. In Mainz mangele es an Mut, unbürokratische Lösungen für die vielen Einzelfälle und unterschiedlichen Konstellationen, die der Wiederaufbau mit sich bringe zu finden. Für den Wiederaufbau gebe es bekanntlich keine Blaupause.