Veranstaltung in Wachtberg Das erwartet Besucher bei der Jubiläumskirmes in Fritzdorf

Gleich zwei Jubiläen wollen beim diesjährigen langen Kirmeswochenende vom 19. bis zum 22. April in Fritzdorf gefeiert werden: Zum einen steht die 300-Jahr-Feier für die katholische Kirche Sankt Georg an. Der einschiffige verputzte Backsteinbau mit Chor und Westturm war am 23. April 1724, einem Sankt Georgstag, vom Steinfelder Abt Michael Kuell geweiht worden. Und zum anderen begeht der „Mailehen-Verein“ Fritzdorfer Junggesellen an den Kirmestagen sein 120-jähriges Jubiläum. Historische Versteigerungsprotokolle der Jungmänner zum Wonnemonat Mai soll es in Fritzdorf zwar schon zuvor gegeben haben. Aber 1904 wurden sie in Statuten festgelegt, worauf sich der 2006 ins verbindliche Register eingetragene Verein bis heute beruft.