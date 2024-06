Feuerwehrtage in Wachtberg Extreme Hitze am eigenen Leib erfahren

Das Feuerwehrfest und der Gemeindefeuerwehrtag finden am Feuerwehrhaus in der Villiper Kreuzgasse 21 am Samstag, 29. Juni, ab 14 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr statt. Am Samstagabend geht das Tagesprogramm ab etwa 18 Uhr in einen gemütlichen Grillabend in Biergartenatmosphäre über. Informationen und Kontaktmöglichkeiten findet man unter www.feuerwehr-wachtberg.de.