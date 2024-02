Einkaufen und Beratung Das erwartet die Besucher beim Ramadan Bazar in Wachberg

Vielfältiges Angebot

Der Ramadan Bazar findet am Samstag, 24. Februar, von 12 bis 19 Uhr, und am Sonntag, 25. Februar, von 11 bis 18 Uhr im Kulturzentrum Köllenhof, Marienforster Weg 14, in Ließem statt. Erwachsene zahlen fünf Euro Eintritt, Kinder von drei bis zwölf Jahren vier Euro. Das Motto ist wieder „One Nation“, also eine Nation. Es symbolisiere die Zugehörigkeit verschiedener Kulturen zur Gemeinde Wachtberg und spiegele Toleranz und ein harmonisches Zusammenleben vor Ort, so Organisatorin Marwa El Kurdi. Dieses Jahr habe sie extra Informationsblätter drucken lassen, die man in Willkommenstaschen zusammen mit den Visitenkarten der teilnehmenden Unternehmer an die Gäste verteilen werde.

Das Verkaufs- und Beratungsangebot an den Ständen wird laut Organisatorin Marwa El Kurdi vielfältig sein. Bücher, Lernmaterialien und Lernangebote werden ebenso präsentiert wie Kunst und Handarbeiten, Kleidung, Tücher und Accessoires sowie Haushaltsartikel und Dekoration. Dazu werden Lebensmittel, Geschenkartikel, Düfte und Pflegeprodukte, Ernährungs- und Gesundheitsberatung sowie Henna-Zeichnungen angeboten. Ein Profi-Fotograf wartet auf Aufträge.