Einkaufen in Wachtberg Das hat sich in Wachtbergs Handel und Gastronomie getan

Gleich zwei größere Zentren versorgen Wachtbergs Bürger mit den Dingen des täglichen Bedarfs. Das Einkaufszentrum in Berkum ist seit vielen Jahren für die meisten Läden ein Erfolgsgarant. Im zweiten Zentrum in Niederbachem kam vor knapp drei Jahren ein Discounter, vor etwa einem halben Jahr ein Burger-Imbiss dazu. Der besonders bei Pferdefreunden beliebte Raiffeisenmarkt in Oberbachem schloss dagegen kürzlich seine Türen.