Ende der Doppelrolle Das Örtchen Marienthal gehört bald ganz zu Dernau

Im Haupt- und Finanzausschuss der Kreisstadt wurde der Bürgermeister nun ermächtigt, die erforderlichen Gebietsabtretungsdokumente zu unterzeichnen und ohne weiteren Stadtratsbeschluss etwaige Änderungswünsche durch die Kommunalaufsicht zu veranlassen. Sowohl der Verbandsgemeinderat in Altenahr als auch der Stadtrat in Bad Neuenahr-Ahrweiler hatten der Erweiterung des Dernauer Ortsgemeindegebietes und der damit einhergehenden Abtretung des Stadtgebietes bereits vor einem Jahr in Grundsatzbeschlüssen zugestimmt. Nun kommt es in der Umsetzung des Beschlusses zu der Durchführungs-Vereinbarung, die von der Kommunalaufsicht zu genehmigen ist. Aus dem Kreishaus sei bereits Zustimmung signalisiert worden, berichtete Bürgermeister Guido Orthen im Haupt- und Finanzausschuss, der dem Stadtoberhaupt per einstimmigem Beschluss freie Hand in der weiteren Durchführung des Verfahrens ließ.