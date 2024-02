Für die Wachtberger Jugend Das soll dieses Jahr in den Jugendtreffs passieren

„Für Jugendliche gibt es ein vielfältiges Angebot in unserer Gemeinde“ äußert Jugendfachkraft Claudia Schmidt. Jugendarbeit in Kinder- und Jugendgruppen findet in Niederbachem und in Pech statt. Die Pfadfinder vom Stamm „Kleiner Bär“ haben ihren Stützpunkt in Pech. Darüber hinaus gibt es Angebote der Offenen Tür in Niederbachem, Berkum und Pech, die vom Kreisjugendamt unterstützt werden. An Wochenenden und in den Ferien werden Freizeiten angeboten, ob sportlich, besinnlich, nah oder fern, es lohnt sich dabei zu sein. Junge Menschen gestalten die Treffs und das Programm aktiv mit. „Projekte über einen längeren Zeitraum oder auch Aktionen am Abend und am Wochenende bringen Abwechslung in den Alltag, fördern das Miteinander und bieten Raum zur aktiven Betätigung. Langeweile in den Ferien?! Nicht mit uns!“ heißt es auf einer der eigenständigen Jugendtreff-Homepages.