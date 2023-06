Stadtfest in Sinzig Das sprudelnde Sinzig feiert Stadtfest mit Folklore

Da sprudelte mehr als nur das bekannte, im Sinziger Mineralbrunnen zu Tage geförderte Wasser: Die Innenstadt der altehrwürdigen Barbarossastadt war wieder zur großen Partymeile umfunktioniert worden – schäumend, prickelnd, spritzig und nur wenig still. Die Stadt an Rhein und Ahr erwies sich am Wochenende als Quelle für erfrischende Vielfalt. Das Stadtfest „Sprudelndes Sinzig“ entwickelte sich nämlich auch in seiner Neuauflage zum kraftvollen Anziehungspunkt für Einheimische und Besucher. Veranstalter war auch diesmal wieder die Werbegemeinschaft „Wir sind Sinzig“, die ein Programm gleich für drei Tage auf die Beine gestellt hatte. Internationalität, gepaart mit Regionalität und tiefer Heimatverwurzelung waren angesagt.