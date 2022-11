Einsatz von Freiwilligen : Das Totenverzeichnis der Kriegsgräberstätte Bad Bodendorf muss korrigiert werden

Durch die Flut haben sich interessierte Frewillige nochmal mit den Soldatengräbern in Bad Bodendorf befasst und dabei festgestellt, dass Namen auf fünf Gräbern falsch angeschrieben sind. Foto: ahr-foto

Bad Bodendorf War es Zeitnot? Oder war es Nachlässigkeit? Nach mehr als 70 Jahren vermag das heute niemand mehr zu sagen. Jahrzehntelang konnte jeder Besucher in einem Totenverzeichnis, das in dem kleinen Eingangsbau der Kriegsgräberstätte in Bad Bodendorf auslag, nachlesen, welcher Soldat, wo beerdigt worden war – bis die Übersicht vor etlichen Jahren von Unbekannten gestohlen wurde.