Einzigartige Dorfgeschichte: Das Villiper Heimatmuseum öffnet nach Ostern wieder

Das Museum

Dieter Bach (Jahrgang 1945) ist ein Mann der ersten Stunde. Er war dabei, als in einem Klassenraum der Alten Villiper Schule kurz nach den 1100-Jahrfeiern des Ortes die Sammlung Ludwig Velten den Grundstock des Villiper Heimatmuseums bildete. Beide waren Techniker: Velten bei der Stadt Bonn für die Wartung der Fahrkartenautomaten zuständig, und Bach, der bis heute im Vorstand des Heimatvereins aktiv ist, arbeitete früher als Bühnenmeister der Stadt Bonn. Schon bald konnte das kleine Museum, dessen Bestände stetig durch Exponate aus Villiper Höfen und Betrieben, aber auch aus umliegenden Wachtberger Dörfern wuchsen, vom Raum neben dem Gemeinderatszimmer in der Alten Schule in die Kellerräume unter der Turnhalle umziehen. Dort prägte über Jahre der Villiper Goldschmied und Restaurator am Rheinischen Landesmuseum, Alfons Steiner, die Sammlungs- und Ausstellungstätigkeit. Später kam Ingeborg Matz dazu, dann kümmerten sich der Uhrmachermeister Dieter Greif und Georg Ritgen um das Museum. Mit der Raaf-Ausstellung 1997/98 wurde an den wohl größten Sohn der Gemeinde Wachtberg, der Spitzentenor des 18. Jahrhunderts war, erinnert. Damals gelang es dem Villiper Heimatvereins-Vorsitzenden Ulf Hausmanns den Museumspädagogen der Bundeskunsthalle, Ulrich Mette aus Villiprott, sowie musikalisch und feuilletonistisch Konrad Beikircher ins Thema Raaf einzubinden.

Aktuell werden die Sammlungen neu geordnet. Ein besonderer Wert wird dabei darauf gelegt, den reichhaltigen Fundus auch für Kids spannend und verständlich zu präsentieren. scv

Weitere Informationen bei Ulf Hausmanns, ☎: 0177/3 57 03 24.