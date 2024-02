Auch für Anfänger Das Wachtberger Jugendorchester bietet im März Gelegenheit zum Mitmachen

Wie eine Konzertstunde im Fluge vergehen kann, wieso man im Walzer bis drei zählt und wie es im Orchester klingt, wenn es eine Geigenspielerin mal plötzlich eilig hat, nach Hause zu kommen? Das können Groß und Klein bei zwei Konzertterminen des Wachtberger Jugendorchesters am Wochenende live erleben. Die Veranstaltung findet am Sonntag, 10. März, ab 15 Uhr in der Aula der Hans-Dietrich-Genscher-Schule in Berkum, Stumpebergweg, und am Sonntag, 17. März, ebenfalls ab 15 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus, Bondorfer Straße 18, in Niederbachem statt. „Wir laden unter dem Motto `Ach du liebe Zeit` zu einstündigen Mitmachkonzerten für die ganze Familie ein,“ erklärt Albert Föckeler vom Vorstand des Orchestervereins.