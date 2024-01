Strategiepapier für Wachtberger Dem Ehrenamt einen Schub geben

Das bürgerschaftliche Engagement in der Gemeinde Wachtberg sei durchaus vielfältig, erläutert Ackermann und zählt freiwillige Aktivitäten in den Bereichen Heimat und Brauchtum, Sport, Kirchen, Soziales, Umwelt und Natur, Tierschutz, Kunst und Kultur, Politik und „Daseinsfürsorge“ auf. „Das Ehrenamt in Wachtberg hat viele Gesichter.“ Wie zum Beispiel das von Kurt Zimmermann, der schon viele Jahre in der evangelichen Kirchengemeinde Wachtberg in Niederbachem ehrenamtlich tätig ist und dort unter anderem Sprachunterricht für Geflüchtete erteilt.