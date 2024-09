Gericht in Siegburg Der Angeklagte ging auf seine Nachbarn los

„Was hier behauptet wird, ist alles maßlos überzogen“, betonte der Angeklagte und gab an, in der Vergangenheit immer wieder von dem Paar provoziert worden zu sein. Die Frage, wodurch genau, konnte er dem Gericht allerdings nicht konkret beantworten. Dagegen berichtete das Paar für Gericht und Staatsanwaltschaft überzeugend von mehreren Vorfällen in der Vergangenheit, bei denen der Angeklagte es – auch stark alkoholisiert – grundlos bedroht und beleidigt hatte. Ein Jahr Haftstrafe auf Bewährung lautete das Urteil am Ende. Außerdem verbot das Gericht dem 42-Jährigen jeglichen Kontakt zu dem Paar und ordnete neben einem Bewährungshelfer eine psychiatrische Behandlung an.