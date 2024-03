Die Erfolgsgeschichte von Rudolf Schorlemmer Der Herr Doktor und seine 5000 Hühner

Als Keimzelle hatte 1905, so Birkholz, der Komplex Rheinallee 37 an der Einmündung der Uhlandstraße, wo heute die IMC Kliniken Köln arbeiten, gedient. Dann gewann Schorlemmer auch die heutigen Häuser Rheinallee 41 bis 41c, 43 und das Doppelhaus Herderstraße 21 und 25 mit den jeweiligen Gärten hinzu. Wobei dem aus Berlin Zugezogenen sicher half, mit Clara Esser eine Einheimische mit üppigem Immobilienerbe im neuen Villenviertel geehelicht zu haben. Auch der Familienwohnsitz in der Rheinallee 24 mit dem „herrschaftlichen Haushalt“ gehörte dazu. (Später wurde es Kanzlei der pakistanischen Botschaft, heute Bürogebäude.) Da schien es finanziell für Schorlemmer kein Problem zu sein, sich ab 1928 bei der Wiesenau in Pech, also an der Ortsgrenze zu Godesberg, ein Landgut mit „im Schweizer Stil“ gebauter Villa zuzulegen.