Sommerfest am Pössemer Treff : Dickes Sparschwein für die Flutopfer

Die Helfer am Grill freuten sich über das enorme Besucherinteresse am Pössemer Treff zum Sommerfest am Wochenende. Foto: Alfred Schmelzeisen

Wachtberg-Werthhoven Der Bürgerverein Werthhoven hat sein Sommerfest am Pössemer Treff den Flutopfern gewidmet. Vor Ort trafen sich auch die Helfer.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alfred Schmelzeisen

Begeistert war man beim Bürgerverein Werthhoven über das enorme Besucherinteresse beim traditionellen Sommerfest und ein reichlich gefülltes Sparschwein zugunsten der Aktion Weihnachtslicht. „Die Festwiese und die aufgebauten Zeltbereiche am Pössemer Treff haben wir Corona-konform abgesichert“ sagte am Samstagabend Hans-Joachim Duch, Vorsitzender des Bürgervereins, als er vom ungeplanten zusätzlichen Einkauf zurückkehrte. Bratwürste und Steaks vom Grill kamen bestens an und der Vorrat für den zweiten Sommerfest-Tag am Sonntag musste noch schnell aufgestockt werden.

Die Besucherzahl beim Fest übertraf alle vorherigen Einschätzungen. Weit mehr als 300 Besucher schauten alleine am Samstagabend am Pössemer Treff vorbei, ließen sich an der Eingangskontrolle registrieren und wer die „3-G-Regelungen“ nicht nachweisen konnte, konnte sich noch testen lassen oder wurde ansonsten nicht in den Festbereich durchgelassen. Der gesamte Erlös der Veranstaltung war für die Aktion Weihnachtslicht zugunsten der Flutopfer an der nahe Ahr bestimmt. Und das große Spendenschwein wurde reichlich gefüttert, stand mitten im Festgelände zwischen zur Selbstbedienung aufgestellten Getränke-Stationen. Am Grillstand gab es eine lange Schlange.

Helfer treffen Helfer