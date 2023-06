Motorradfahrer spielen Trompete Die Biker blasen den Marsch

Das war mal rekordverdächtig: Am Wochenende waren in Ahrbrück mindestens 150 Motorradfahrende Blasmusiker zu Gast, die ein umjubeltes Konzert gaben. Zum Höhepunkt am Samstagabend füllt sich das Festzelt immer weiter. 120 Biker, die ein Blasinstrument spielen, wurden ursprünglich gezählt, dann kommen immer mehr, niemand zählt weiter. „Es werden so etwa 150 Bläser sein“, schätzt Manfred Fuhs vom Organisationskomitee der Großveranstaltung an der Ahr. Dicht an dicht sitzen sie am Ende auf den harten Holzbänken, stellen Notenständer auf. Notenblätter werden verteilt. Punkt halb acht kommt der Auftakt mit dem Konzertmarsch „Hoch Heidecksburg“, 1912 vom thüringischen Militärmusiker Rudolf Herzer komponiert.