Initiative fordert Innovationskonzept Die Bürgerinitiative kritisiert Planlosigkeit der Stadt

„Es gab Zeiten, da hatte man in Bad Neuenahr-Ahrweiler noch klare Ziele“, meint die Bürgerinitiative „Lebenswerte Stadt“. Heißt: Hatte man in der Vergangenheit noch Vorstellungen von Stadtgestaltung und Identitätswahrung, so wird dies den Stadtgestaltern der Gegenwart derzeit abgesprochen. „Quo vadis, Bad Neuenahr?“, fragt daher die Bürgerinitiative, die sich in erster Linie dem Erhalt alter Bausubstanz verschrieben hat, die der Stadt an der Ahr ihren prägenden Stempel aufdrückt.