50 Jahre Levana-Schule Die ganzheitliche Entwicklung der Kinder steht im Fokus

Die Levana-Schule ist eine Ganztagseinrichtung für Kinder mit geistiger Behinderung, an der in zwölf Schulklassen 96 Schüler unterrichtet werden. Zum Kollegium gehören Vollzeit- und Teilzeitkräfte. Insgesamt sind 42 Lehrkräfte an der von Kathrin Römermann geleiteten Schule beschäftigt. Die Selbstständigkeit der Schüler werde in besonderem Maß an der Levana-Schule gefördert, unterstrich Römermann. In der Regel besuchen die Schüler zwölf Jahre lang die Schule. Hierbei durchlaufen sie die Schulstufen: Unter-, Mittel-, Ober- und Werkstufe mit ihren besonderen alters- und entwicklungsgemäßen Lerninhalten. Motto der Schule: „Ich nehme dich mit all deinen Eigenschaften an.“