Ehrung „Die Medaille vergoldet meine Erinnerungen“

Notburga Kunert hatte das Wirken in ihrer Laudatio erklärt: „Anneliese Dönhoff hat durch ihr jahrzehntelanges Engagement im kirchlich-sozialen Bereich auszeichnungswürdige Verdienste erworben.“ Die gebürtige Breslauerin, die nach verschiedenen Stationen, unter anderem im Chefsekretariat einer Zeitung in Hannover, seit 1980 in Königswinter lebt, wirkte 35 Jahre im „Treffpunkt Evangelische Kleiderstube Textilien, Topf und Tasse e.V.“ mit. 1986 war dieser „Kleiderladen TTT“ gegründet worden.