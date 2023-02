Sankt Augustin in den USA, die Ahr in Italien : Diese Gemeinden der Region gibt es auch in anderen Ländern

Nicht nur im Rhein-Sieg-Kreis führen Straßenschilder nach Sankt Augustin. Auch in den USA in Florida gibt es ein Sankt Augustin.

Region Sankt Augustin gibt es auch in Florida und Linz auch in Österreich - diese und weitere Namen von Gemeinden in der Umgebung Bonns sind nicht einzigartig.



Auch Menschen in den USA können behaupten, in Sankt Augustin, in Köln oder in Altenburg zu leben - ohne jemals ihren Kontinent verlassen zu haben. Bei einem Blick auf die Weltkugel büßen Bonn und die umliegenden Gemeinden ihre Einzigartigkeit ein. Denn zumindest ihre Namen teilen sie sich mit anderen Orten auf der ganzen Welt. Bonn gibt es gleich zweimal in den USA: als Siedlung in Australien, als Landsitz in Norwegen und im Wasser versunken in der Schweiz. Doch damit nicht genug - auch die Gemeinden in der Region haben Namensvetter, die weit von ihrer Lage im Rhein-Sieg-Kreis oder im Kreis Ahrweiler entfernt wohnen. Der GA stellt die sie vor.

Sankt Augustin in Florida

Rund 55.000 Menschen aus dem Rhein-Sieg-Kreis nennen Sankt Augustin ihr Zuhause. 14.329 Menschen in den USA tun das auch: St. Augustine liegt im Bundesstaat Florida und ist die älteste durchgehend besiedelte, von Europäern gegründete Stadt der USA. Das alte Stadtbild zeigt zahlreiche Einzelbauten des Spanischen Kolonialstils. Das kann Sankt Augustin im Rhein-Sieg-Kreis nicht von sich behaupten, dessen Zentrum in den 1970ern erbaut worden ist.

Doch eine Gemeinsamkeit haben die beiden Städte: in ihnen wird studiert. Während die Studenten im hiesigen Sankt Augustin in der Fachhochschule Bonn/Rhein-Sieg lernen, tun es die US-amerikanischen Sankt-Augustiner im Flagler College.

Dörfer des Ahrkreises in den USA

Wir verlassen den Rhein-Sieg-Kreis, bleiben aber in den USA: In Maryland stoßen wir auf den Stadtnamen Waldorf. Der ist uns nicht fremd, denn auch im Kreis Ahrweiler gibt es eine Gemeinde mit dem gleichen Namen. Während Waldorf in Deutschland seinem Namen mit nur 899 Einwohnern alle Ehre macht, ist das amerikanische Waldorf mit beinahe 68.000 Einwohnern in Wirklichkeit eine Stadt. Sie liegt auf einer durch die Mündung des Potomac River und des Susquehanna River gebildeten Halbinsel.

Zurück ins Ahrgebiet: Innerhalb von 34 Minuten erreicht man von Waldorf aus mit dem Auto das Dorf Altenburg. Wenn Autofahrer die beiden US-amerikanischen Pendants dieser Orte in ihr Navigstionsgerät eingeben, brauchen sie um einiges länger: Von Waldorf in Maryland sind es nämlich 14 Stunden und 30 Minuten, bis man das Altenburg im Bundesstaat Missouri erreicht. Genau wie das Örtchen im Ahrkreis ist Altenburg in den USA ein kleines Dorf. Hier leben rund 310 Einwohner.

Köln weit ab vom Rhein

Als Tourist im US-Bundesstaat Minnesota sollte man vorsichtshalber erklären, dass man „Cologne“ (Köln) in Deutschland meint, wenn man von der Millionenstadt spricht. Denn hier gibt es ebenfalls ein „Cologne“: eine 2050-Seelen-Stadt, die von ihren deutschen Gründern nach ihrer Heimat Köln am Rhein benannt worden ist. Einzigartig bleibt das deutsche Köln trotzdem, denn der US-amerikanischer Namensvetter hat weder Rhein noch Dom.

Das österreichische Linz

Der Zusatz „am Rhein“ wird auch beim Stadtnamen Linz im Kreis Neuwied relevant. In Österreich gibt es nämlich auch ein Linz, das allerdings an der Donau liegt. Es ist die Landeshauptstadt von Oberösterreich und nach Wien und Graz die drittgrößte Stadt des Nachbarlandes. Rund 207.300 Menschen in Österreich nennen Linz ihre Zuhause. Im Kreis Neuwied gilt das für lediglich rund 6300 Einwohner.

Mondorf in Luxenburg

Hierzulande verortet man Mondorf am Rhein als Stadtteil von Niederkassel im Rhein-Sieg-Kreis. In Luxemburg ist das anders: Im Großherzogtum taucht der Gemeindename auch auf - allerdings aufgrund seines Thermalbades als Bad Mondorf. Hier findet man zwar keinen Rhein, dafür aber das einzige Spielcasino Luxemburgs.

Die Ahr in Italien

Die Ahr entspringt in der Eifel und mündet im Rhein. Durch Italien kommt sie dabei keineswegs. Und doch findet man dort eine Ahr - nicht dieselbe, sondern eine Doppelgängerin. Sie entspringt in den Ostalpen in den sogenannten Venediggruppen und mündet im Fluss Rienz in Südtirol.