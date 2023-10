Wahl in den Landesvorstand der Senioren-Union Dieter Braun will sich um Rente, Pflege und Einsamkeit im Alter kümmern

Dies ist seit der Gründung der Senioren-Union Deutschlands, der Vereinigung von Senioren in der CDU, im Jahr 1987 das erste Mal, dass ein Mitglied aus dem linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis in den Landesvorstand gewählt wurde. „Ich war von dem Ergebnis überrascht und habe mich sehr darüber gefreut“, sagt der 72-Jährige nach seiner Rückkehr aus Duisburg. Zwei Jahre lang wird er sich nun im Landesvorstand für die Belange von Senioren einsetzen. „Und ich hoffe, dass wir in dieser Zeit viel Konstruktives erarbeiten.“ In Nordrhein-Westfalen hat die Senioren-Union mehr als 20.000 Mitglieder in sieben Bezirken. Deutschlandweit gehören 45.000 Mitglieder der Vereinigung an.