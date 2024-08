Dat is Rheinisch Do bes a Hangdier!

Geht es Ihnen manchmal auch so?: Man wird am Morgen wach und ist müde! Eigentlich eine gute Zeit, um sich noch einmal rumzudrehen. Aber die Tagesaufgaben warten mit einem drängenden Aufforderungscharakter. Dieser Gedanke reicht dann meistens, um sich aus dem Bett zu schälen und in die wie auch immer geartete Abarbeitung der persönlichen To-Do-Liste einzusteigen.