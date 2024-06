Dat is Rheinisch! Do han isch misch zom Schänzje jesöck

Der Sprachforscher leitet nun her, dass sich in früheren Zeiten die Bauern im Kriegsfalle an der Sicherung der Festung beteiligen mussten. Die Arbeit, die Schänzchen anzubringen, schien da sehr aufwendig und folglich nicht sehr beliebt zu sein. So sprang die Bedeutung von Schänzchen auf schweißtreibende Arbeit über, ganz ähnlich wie es Viren tun, die zuerst nur unter Tieren kursieren und dann den Sprung auf den Menschen schaffen.