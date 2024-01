L123 bei Niederbachem Drei ausgebüchste Pferde liefen über Wachtberger Landstraße

Drei Pferde, die über die L123 in Niederbachem laufen – davon hat am Montagmorgen ein Nutzer auf Facebook berichtet. Auf Anfrage bestätigte Simon Rott, Sprecher der Bonner Polizei, dass seiner Leitstelle am Montag um 6.09 Uhr die frei laufenden Tiere gemeldet worden seien. Knapp eine Stunde später sei es der Polizei gelungen, die drei Ausreißer wieder einzufangen. Und zwar ein ganzes Stück von Niederbachem entfernt, in der Sackgasse der Straße Am Steinacker in Oberbachem. Anschließend habe die Polizei den Besitzer informiert, der die Tiere dann eine Stunde später auch abgeholt habe, teilte Rott weiter mit.