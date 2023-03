Aus dem Bonner Landgericht Drogenhandel mit Klingonenschwert

„Captain Picard hätte sich gefreut“, sagte Marc Euman und wiegte das Bat‘leth interessiert in den Händen. Das klingonische Doppelschwert, Standardrequisite in den Fernsehserien der bekannten Star-Trek-Reihe, war Teil eines beeindruckenden Waffenarsenals, das der Vorsitzende Richter der 10. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht Freitagvormittag aus der Asservatenkammer angefordert hatte. Zum Auftakt der Verhandlung gegen eine 44-jährige Frau aus Nümbrecht nahmen die Verfahrensbeteiligten neben vier anderen Messern aus dem Star-Trek-Universum auch noch eine ganze Reihe weiterer Hieb-, Stich- und Schusswaffen in Augenschein.