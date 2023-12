Rentner Karl Bültena aus Bornheim Ein kreativer Autodidakt in Sachen Holzschnitzerei

Karl Bültena hat aber auch schon rund 40 Jahre Erfahrung darin, und die Figuren draußen sind nicht die einzigen, die er angefertigt hat. Vieles von dem, was in seinem Haus aus Holz besteht, hat er selbst gemacht, von Bilderrahmen über die Verkleidung einer alten Uhr, von der er nur das Ziffernblatt geschenkt bekommen hatte, bis zu den Regalen, Betten, Schlafzimmerschränken und der langen Schrankwand im Wohnzimmer. Den Wohnzimmertisch hat er so gearbeitet, dass er perfekt an seinen Platz passt, mit einer Ausbuchtung dort, wo einer der Sessel steht. Auch die Ornamentik am Rand hat Bültena selbst angebracht.