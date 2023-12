Niederbachem öffnet Adventsfenster Eine Krippe aus Papier

Termine

Die Termine der Adventsfenster sind: Chor Navicula am 8.12. im Haus St. Gereon in der Mehlemer Str. 10, am 9.12. bei den Familien Wiesenhütter und Axtmann am Göllesheimer Weg 35, am 11.12. in der Kindervilla Leuchtturm am Göllesheimer Weg 12a, am 12.12. singt der Chor „Singen in Wachtberg“ im Haus Sankt Gereon in der Mehlemer Straße 10, am 13.12. bei Familie Starnke auf dem Göllesheimer Weg 13, am 14. 12. in der Kita Drachenhöhle an der Mehlemer Straße 1, 15.12. Familie Adams/Stahl In der Held 19, am 16.12 der Lichtermarkt am Henseler Hof, 17.12. Familie Schreiber auf dem Kesselsfeldweg 7e, am 19.12. Familie Holz in der Drachenfelsstraße 3, am 20.12. die Kita Glühwürmchen in der Mehlemer Straße 3 , am 21.12. Familie Danylow in der Austraße 54, am 22.12 Familie Dilthey auf dem Rotdornweg 32 und am 23.12. Familie Zgaga In der Held 2.