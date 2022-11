Laientheatergruppe Sankt Augustin : Ensemble Vielfach greift kritische Themen auf

Das Ensemble Vielfach bei der Probe in Sankt Augustin: Ihr aktuelles Stück ist noch zweimal zu sehen. Foto: Melanie Beckmann

Sankt Augustin Ob Welpenverkauf aus dem Kofferraum oder die Grenzen der Genetik: Das Ensemble Vielfach greift unbequeme Themen auf. Ihre aktuelle Inszenierung ist noch zweimal zu sehen.



Die Laientheatergruppe Ensemble Vielfach aus Sankt Augustin zeigt zum sechsten Mal die Inszenierung von „Auf den Hund gekommen 2.0“. Das Stück setzt sich kritisch mit dem wachsenden Hundekauf und dem anschließenden wieder Loswerden des Tiers in Zeiten von Corona auseinander.

Foto: Melanie Beckmann

2020 hatte das Ensemble Vielfach bereits die Generalprobe abgeschlossen und war bereit, ihre Inszenierung in der Studiobühne in Siegburg aufzuführen, als zwei Tage vor der Aufführung der Lockdown verkündet wurde. Die anschließende Pandemiephase gab ihnen jedoch weitere Inspirationen für eine Überarbeitung der Inszenierung, an der sie nun länger als ein Jahr gearbeitet haben. Vor allem Videos wurden während des Lockdowns erstellt, für deren Produktion ein geringeres Risiko in Hochzeiten der Pandemie bestand.

Foto: Melanie Beckmann

Das Resultat ist das Stück „Auf den Hund gekommen 2.0“. In Form einer Nachrichtensendung sprechen sie verschiedene gesellschaftskritische Themen an, nutzen dabei Videosequenzen und Spielszenen, einige davon stammen aus dem Stück, das sie ursprünglich 2020 aufführen wollten.

Foto: Melanie Beckmann

Die Szenen sind realitätsnah, vor allem wenn es darum geht, zu zeigen, wie Welpen aus Kofferräumen auf der Autobahn verkauft werden. „Wer liebt und versteht uns fragloser?“, lautet eine der Fragen, die sich die Gruppe zum Hundekauf stellt. In einer anderen Szene geht es um Doppelmoral. Die Gruppe stellt Situationen nach, wie Passanten Videos und Bilder von einem Schwerverletzten machen, statt ihm zu helfen.

Über die gestiegene Geburtenrate während der Pandemie geht es in einem weiteren Szenenbild: Da erklären drei Klone, keine Kinder haben zu wollen, weil diese entweder schlechter oder besser als die Eltern sein könnten, was beides zu Frustration führt. Der Optimierungswahn mancher Eltern wird anschließend über ein Verkaufsgespräch dargestellt, in welchem das Wunschkind „zusammengebaut“ werden soll. Die Eltern entscheiden über charakterliche und körperliche Eigenschaften des Kindes sowie dessen Ethnie und werden durch den Wunsch nach einer „reinen Rasse“ in die Nähe von Faschisten gebracht.

Das Stück ist bewusst so aufgebaut, dass es keine absolut stringente Geschichte gibt. Stattdessen ist es eher eine Revue mit locker zusammenhängenden Szenen, erklärt Leiterin Eva Barbara Klein. Sie hat Regie geführt sowie die Texte und Videos erstellt. Dabei sind die Texte teilweise an Werken von Erich Kästner, Kurt Tucholsky oder Volker Strübing angelehnt.

„Die Gruppe besteht seit 2015 und ist mit viel Spaß dabei“, so Klein. „Wir setzen uns ganz besonders mit sozialer Kälte, Isolierung und mangelndem Gemeinschaftsgefühl auseinander.“ Als Laientheatergruppe führt gerade die Berufstätigkeit der Mitglieder manchmal zu Problemen, macht Klein deutlich. Dennoch haben sie bereits fünf Inszenierungen gezeigt, einige davon an der Studiobühne in Siegburg. Hier haben sie bereits eine Cityperformance und ihre Inszenierung „Eiszeit“ aufgeführt.