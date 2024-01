Rutschiger Bernareggio-Platz Erschwertes Einkaufen bei Eis und Schnee

Vor allem, weil auf den Parkplätzen teils noch Schnee lag und sich an einigen Stellen Eisflächen gebildet hatten. Dabei wies Gemeindesprecherin Marlies Frech auf Anfrage darauf hin, „dass sich der Parkplatz am Bernareggio-Platz sowie die Grundstücke der angrenzenden Geschäfte in Privateigentum befinden.“ Also der Eigentümer für den Winterdienst dort zuständig sei. Auch wiesen Hinweisschilder am Eingang der Ladenzeile wie auch improvisierte Hinweise am Eingang mancher Geschäfte Kunden darauf hin, dass der Winterdienst „eingeschränkt“ sei.