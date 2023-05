Pachtvertrag für Henseler Hof gekündigt Erst der Saal, dann ein neuer Pächter

Bürgern wie Siegfried Steinhauer will dieser Zustand einfach nicht in den Kopf: „Wir warten hier seit Jahren auf einen Treff und brauchen keine Fünf-Sterne-Gastronomie.“ Ein Angebot zum Kaffee-Trinken wäre auch schon mal etwas, „aber wir haben hier nichts“, ärgert er sich. Steinhauer glaubt auch an genug Kundschaft: „Wenn hier Weihnachtsmarkt ist, kommen Hunderte junger Leute.“ „Auf dem letzten Weihnachtsmarkt waren die aber nicht da“, relativerte allerdings der ortsansässige Bäckermeister Michael Panzer, bei dem es zumindest frischen Kaffee und belegte Brötchen im Angebot gibt. Zudem gibt es im Ort noch die Gaststätte Grüne Gans. Auf jeden Fall müsste eine neue Gastronomie im Hensler Hof für alle Altersgruppen her, ergänzte eine Niederbachemerin.