Prozess am Bonner Landgericht Lange Anklageschrift: Mutmaßlicher Drogenhändler aus Euskirchen vor Gericht

Vor der 1. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht hat ein Verfahren gegen einen 55-jährigen Euskirchener begonnen, der in der lokalen Drogenszene kein Unbekannter ist. Nachdem die Justizwachtmeister den Angeklagten, der derzeit in Untersuchungshaft in der Kölner JVA Ossendorf sitzt, in den Saal geführt und ihm die Handschellen abgenommen hatten, ließ der Mann demonstrativ vier Sitzplätze zwischen sich und seinem Pflichtverteidiger Albert Stumm frei. Er fühle sich schlecht vertreten und wünsche einen anderen Anwalt, ließe der Euskirchener die Vorsitzende Richterin wissen. Das hätte er sich allerdings früher überlegen müssen – einen eigenen Anwalt mochte der Mann aus Kostengründen auch nicht beauftragen.