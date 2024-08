Evangelische Kirche im Vorgebirge Der „gute Pfarrer“ wechselt nach Köln

Im Oktober 2019 hatte Altemüller den Dienst im zweiten Pfarrbezirk der evangelischen Kirchengemeinde Vorgebirge angetreten, nun wurde er mit einem Gottesdienst in der Hemmericher Markuskirche offiziell verabschiedet – wozu auch die Entpflichtung durch Superintendent Dietmar Pistorius gehörte. Dieser bemühte das Bibelzitat „Ihr sollt in Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden“ aus dem Buch Jesaja, in dem die Gefangenschaft des israelischen Volkes in Babylonien behandelt wird.