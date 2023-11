Evangelische Kirche Das ist Swisttals neue Pfarrerin

Ihre Spezialgebiete im Studium, Reformationsgeschichte und die Rolle der Frau in der katholischen Kirche, brachten sie zu einem Zweitstudium der evangelischen Theologie in Bonn und Mainz. Die Zeit in der Tourismusbranche wirkt sich durchaus auf Bergs Wirken als Pfarrerin aus. So ist ihr Service-Orientierung auch im Gemeindeleben wichtig. „Was wünschen sich die Menschen von mir? Wie kann ich Ihnen helfen oder sie weitervermitteln?“ Das sind Fragen, denen sich Berg stellen will. Allerdings: „Wenn etwas nicht funktioniert, lasse ich es eben“, betont sie.