Info-Veranstaltung in Hönningen : Experten geben praktische Tipps zum Wiederaufbau

Hönningen-Liers Was ist wenn der Handwerker beauftragt ist, aber nicht kommt? Gibt es finanzielle Erstattung für den Verlust weggespülter Grenzsteine? Fragen dieser Art waren Thema bei einem Abend des Helfer-Stabs mit Vorträgen von Experten in Hönningen-Liers.

Weit mehr als ein Jahr ist seit der Flutkatastrophe im Ahrtal Mitte Juli 2021 vergangen. Geld für den Wiederaufbau steht zur Verfügung, einerseits vom Staat, andererseits aus Spenden. Trotzdem stochern Betroffene noch immer im Nebel, wissen nicht, wie und wo Hilfe beantragt werden kann oder muss beziehungsweise, was gefördert wird und was nicht. Jetzt hatte der Helfer-Stab zu einem Abend mit Vorträgen von Experten und Diskussion in den Gemeindecontainer in Hönningen-Liers eingeladen. Dabei kamen auch persönliche Probleme zur Sprache.