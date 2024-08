Gemeinde Wachtberg stellt Poller auf So hat sich die Falschparker-Situation in Adendorf entwickelt

Die Gemeinde stellte jüngst einen Poller auf einer Parkverbotsfläche an der Hauptstraße im Töpferort auf. Weil immer wieder in diesem Bereich der Töpferstraße geparkt wurde, war es auf der Kreuzung zu vielen Beinah-Unfällen gekommen. Ausfahrende Autofahrer aus der Straße Am Sportplatz sind froh über mehr Sicht und Sicherheit. „Es wurde höchste Zeit, dass sich da etwas tut“, sagte Ferdinand Weber. Er lebt seit Jahrzehnten in der Stichstraße und hat wegen der bislang schlechten Sichtverhältnisse aufgrund von Falschparkern viele brenzlige Situationen an dieser Kreuzung gesehen. Vor allem, wenn sich Fahrzeuge aus Richtung Arzdorf näherten, ist es oft knapp geworden. „Man durfte da zwar vorher schon nicht parken, es hat sich aber niemand mehr daran gehalten“, berichtete er vom durchgekreuzten Platz, auf dem bis in den Juni trotzdem parkende Fahrzeuge die Sicht behinderten.