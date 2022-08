Festakt im frisch renovierten Kursaal : Eine muntere Reise durch 1100 Jahre Honnefer Historie

Rundgang durch Bad Honnefer Stadtteil : In Selhof wird Zusammenhalt groß geschrieben Ein Ganzes ist mehr als die Summe seiner Teile. Das trifft auch auf Bad Honnef zu, dessen Stadtteile auch 1100 Jahre nach dessen erster Erwähnung als „Hunapha“ jeder für sich Identität haben und Identität stiften. So auch Selhof. Was „ihr“ Selhof so liebenswert macht, berichtet Gabriele Herfurt, Vorsitzende des Bürgervereins.