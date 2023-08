Jugendfeuerwehr Grafschaft Alarm und Adrenalin lassen den Nachwuchs nicht zur Ruhe kommen

Freiwillige Feuerwehr Grafschaft

In jedem der elf Grafschafter Ortsbezirk gibt es eine Feuerwehr, aber nicht jede Feuerwehr muss alle Geräte haben und alles können. So ist in Ringen eine Drehleiter stationiert, in Vettelhoven Geräte, um eingeklemmte Personen aus Autos zu befreien. In Bengen steht ein geländegängiges Fahrzeug für Wald- und Vegetationsbrände. Es gibt auch Höhenretter und Boote. Um auch am Tag einsatzfähig zu sein, werden Wehren zu Ausrückenbereichen zusammengefasst, von denen es drei gibt. Bei Alarm wird in der Regel ein kompletter Ausrückebereich alarmiert. Oberster Feuerwehrmann ist der Bürgermeister Achim Juchem, Wehrleiter der Gemeinde Grafschaft ist Achim Klein. wbe