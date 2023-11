Andreas Winau verstorben Fluthelfer verliert Kampf gegen den Krebs

„Jetzt bist du einfach nicht mehr da, gekämpft hast du mehr als ein Jahr und viele Herzen weinen heut um Dich. Jeder Tag mit Dir war ein Geschenk. Eines das nicht jeder bekommt. Danke, dass Du unser Leben bereichert hast“. So verabschiedet sich etwa Fluthelferin Nadia Ayche von ihrem Mitstreiter. Mit ihm habe sie Sachspenden in Höhe von mehr als zwei Millionen Euro akquiriert und verteilt. Andere drücken ebenfalls aus, wie sehr sie den Mann mit dem ansteckenden Lachen vermissen, der Hoffnung an die Ahr brachte und sich nie hat unterkriegen lassen.