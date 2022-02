Drofgemeinschaftshaus statt Lastenräder : Fraktionen greifen in Sinziger Doppelhaushalt ein

Der Finanzsausschuss der Stadt Sinzig befasst sich mit dem präsentierten Doppelhaushalt. Die Frakionen fordern geschlossen einige Anpassungen, wie den Anbau für das Löhndorfer Dorfgemeinschaftshaus. Foto: Martin Gausmann

Sinzig Die Allianz der Fraktionen greift in den Doppelhaushalt der Stadt Sinzig ein: Der sogenannte Elf-Punkte-Antrag bringt erhebliche Änderungen für das geplante Budget mit sich.



Andreas Geron, Bürgermeister der Stadt Sinzig, sprach von „wunderschönen Zahlen“, als er dem Hauptausschuss erstmals in der Geschichte der Barbarossastadt einen Doppelhaushalt vorlegte, der nun die erwarteten Einnahmen und Ausgaben für die Jahre 2022 und 2023 umfasst. Wenngleich die beiden Etats, die jährlich ein Volumen von rund 32 Millionen Euro vorsehen, auch insgesamt ausgeglichen dargestellt werden konnten, sind im laufenden und im kommenden Jahr Kreditaufnahmen von zusammen rund 8,5 Millionen Euro erforderlich, damit anstehende Investitionen finanziert werden können. Das von der Kämmerei zusammengestellte Zahlenmaterial wurde allerdings noch einmal kräftig durcheinandergewirbelt, da die im Stadtrat vertretenen Fraktionen Änderungswünsche hatten.

Bau einer neuen Feuerwache neu wieder im Budget eingeplant

„Wir sind in der Sinziger Kommunalpolitik gemeinsam unterwegs“, meinte der Vorsitzende der CDU-Fraktion, Karl-Heinz Arzdorf, als er einen von allen Fraktionen unterzeichneten gemeinsamen elf-Punkte-Antrag präsentierte, der die Einnahmen und Ausgaben im mühsam erstellten Zahlengefüge der Stadtverwaltung verändern sollte. So taucht der seit vielen Jahren geplante Bau einer neuen Feuerwache nun mit einem Ansatz von 2,5 Millionen Euro wieder im Etat auf, nachdem die Verwaltung Beträge für das auf mehr als insgesamt sechs Millionen Euro teure Bauwerk zumindest vorübergehend aus den Zahlenkolonnen für die nächsten zwei Jahre entfernt hatte, da ein Baubeginn in absehbarer Zeit am im Überschwemmungsgebiet (Kölner Straße) vorgesehenen Standort als unrealistisch betrachtet wird.

Die Fraktionen plädierten indes dafür, der Feuerwehr ein „Signal“ zu entsenden: Auch ohne die Festlegung auf einen künftigen Standort wolle man die Finanzmittel im Haushaltsplan aufgeführt sehen – selbst wenn sie in den nächsten beiden Jahren nicht kassenwirksam werden. Gestrichen wurden indes vorgesehene Gelder für die Beschaffung eines Vereinsbusses oder auch für den Kauf von Lastenfahrrädern nebst Bau einer Garage für diese Transportmittel. „Wir glauben, in den nächsten zwei Jahren darauf verzichten zu können“, erklärte die CDU und erteilte dem „Herzensanliegen“ des Bürgermeisters damit eine klare Absage. Geron hatte von einem „innovativen Ansatz“ gesprochen und darauf hingewiesen, dass man in Sinzig „doch neue Wege gehen“ wolle, um „die Mobilitätswende herbeizuführen“. Erfolglos.