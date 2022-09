Schwurgericht Bonn : Frau aus Niederkassel ist nach Axtattacke wegen Totschlags angeklagt

Niederkassel/Bonn Die Tochter eines 81-jährigen Rentners steht seit Montagmorgen vor dem Bonner Landgericht. Sie soll ihren Vater mit einer Axt angegriffen und dabei schwer verletzt haben.

Seit Montagmorgen muss sich eine 52-jährige Frau aus Niederkassel vor dem Bonner Schwurgericht verantworten: Die taubstumme Frau soll im Februar vergangenen Jahres aus Wut mit einer Axt auf den Kopf ihres Vaters eingeschlagen haben. Der Senior überlebte die Attacke schwerstverletzt und lag über ein Jahr im Wachkoma auf einer Station der Bonner Uniklinik. In diesem Sommer ist der Mann dann an einer Lungenentzündung gestorben.

Weil die medizinischen Gutachter den Tod als Folge der Verletzungen betrachten, könnte die Frau nun nicht nur wegen versuchten Totschlags, wie es in der Anklage heißt, sondern auch wegen vollendeten Totschlags verurteilt werden. Es dürfte ein Indizienprozess werden: Die Angeklagte wies die Vorwürfe nämlich von sich und will sich schweigend verteidigen. Bereits im Rahmen der Ermittlungen hatte sie die Tat bestritten.

Genauer Tatzeitpunkt unbekannt

Direkt vor dem Platz des Vorsitzenden Richters nahmen am Montagmorgen zwei Gebärdensprach-Dolmetscher Platz: Jedes Wort der Anklageverlesung wurde, wie die gesamte Verhandlung, für die Frau in Gesten übersetzt. Nach Bekundung ihres Verteidigers sei es für seine Mandantin so einfacher, der Verhandlung zu folgen, als das Dokument während des Vortrags der Staatsanwältin zu lesen.

Die Staatsanwaltschaft hält es für am wahrscheinlichsten, dass die Bluttat in der Nacht vom 4. auf den 5. Februar 2021 geschah. Das Opfer hatte schwerste Kopfverletzungen erlitten und bei dem Angriff auch drei Zähne verloren. Gefunden wurde der Rentner dem Vernehmen nach schließlich in seiner Badewanne. Ein Sohn hatte sich gesorgt, weil er seinen Vater mehrere Tage lang nicht erreichen konnte. Blutspuren sollen vom Schlafzimmer in das Bad geführt haben. Die Verhandlung wird fortgesetzt.