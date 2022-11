Wald- und Wildtag am Bundesforsthaus in Altenrath : Frisches Wildbret – nicht nur etwas für die Wintermonate

Wald- und Wildtag am Bundesforsthaus in Altenrath

Florian Zieseniß, Leiter Betriebsbereich Wahner Heide (2. von links) mit drei Auszubildenden am Grill. Foto: Hans-Werner Klinkhammels

Troisdorf Beim Wald- und Wildtag am Bundesforsthaus in Altenrath stehen Gäste für Fleisch von Wildschwein und Damwild Schlange. Auch die anderen Stände freuen sich über das Interesse der zahlreichen Besucher.

Schon vor dem offiziellen Start des Wald- und Wildtages rund um das Bundesforsthaus standen die Gäste an den Grills und am Kuchenbuffet Schlange. Seit vielen Jahren ein beliebtes Event, lockte es auch diesmal wieder Hunderte Besucher in den Wald.