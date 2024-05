Besuch in der Bücherei in Wachtberg-Villip Für jeden einen Platz zum Stöbern

Ida (7) kommt oft mit ihrer Mutter und dem knapp zweijährigen Bruder regelmäßig in die Bücherei. Am liebsten bedient sie sich im Regal mit den Lesebüchern für die zweite Klasse. Dort findet sie auch heraus, welche Geschichten ihr gefallen und was ihr eher nicht zusagt. „Das ‚Lauras-Stern-Traummonster-Buch’ war mir zu gruselig“, erinnert sie sich. Dieses Mal will sie sich deshalb eine ruhigere Geschichte aussuchen. „Die Erstleserbücher sind immer sehr beliebt“, bestätigt Knütel. Aber auch Sachbücher wie die „Wieso, weshalb, warum“-Reihe oder Tierbücher werden gern und häufig ausgeliehen.