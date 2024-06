Verkehr in Wachtberg Gefahr für Grundschüler am Zebrastreifen

Zusätzlich monierte das Schreiben an die Gemeinde unzählige Elterntaxis in der engen Straße Neue Schule. Die Leute hielten sich nicht an die „Kiss and Drive“-Bitte der Schule. Das Kollegium fordert seit einigen Jahren immer wieder auf, die Kinder an der wenige hundert Meter entfernten Schützenhalle abzusetzen, von wo aus sie den Weg zur Schule selbst bewältigen könnten. Stattdessen führen die Eltern bis vor die Schule, es fänden gefährliche Wendemanöver statt, und Fahrer wichen im einspurigen Bereich der Straße auf den Gehweg aus.