Zu viel Regen, zu wenig Sonne Getreidebauern klagen über schlechten Erntestart

Zu viel Regen, durchnässte Böden, zu wenig Sonne: die Witterung macht den Getreideproduzenten in diesem Jahr schwer zu schaffen. So auch im Rhein-Sieg-Kreis. Die Wintergerste wurde bereits eingeholt, die Ernte des Winterweizens wird in den nächsten Tagen starten – wenn das Wetter es zulässt und einige Stunden oder Tage mal die Sonne scheint. Dennoch sieht die Prognose der Landwirte für Ertrag und Qualität des Winterweizens nicht rosig aus. Denn der Auftakt in die Erntesaison begann für die Getreideproduzenten mit einem unterdurchschnittlichen Ergebnis. Ertrag und Qualität der Wintergerste fielen zwischen 20 und 30 Prozent geringer aus als in den vergangenen Jahren und als der Bestand es ursprünglich vermuten ließ.