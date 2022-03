Stark schimmelbefallener Holzboden : Gesperrte CJD-Halle in Königswinter soll rasch wieder öffnen

Für Schul- und Vereinssport soll die CJD-Halle in Königswinter nach dem Austausch des Bodens rasch wieder geöffnet sein. Foto: Frank Homann

Königswinter Die Königswinterer Sporthalle West am CJD-Schulzentrum soll notdürftig saniert werden. Gleichzeitig wird eine zweite Halle an anderer Stelle geplant. In zwei Jahren soll entschieden werden, ob die erneuerte alte Halle abgerissen und neu gebaut wird.



Überraschende Entwicklung bei der seit September 2021 wegen eines Wasserschadens gesperrten Sporthalle West. Die Halle an der Jugenddorf-Christophorusschule (CJD) soll so schnell wie möglich, voraussichtlich im August, nach dem Austausch des stark schimmelbelasteten Holzbodens wieder in Betrieb genommen werden. Gleichzeitig soll eine Interimshalle in unmittelbarer Nähe an der Bahnhofsallee errichtet werden. Diese könnte aber durchaus zur Dauerlösung werden.

Dieser Vorschlag der Verwaltung stieß im Bau- und Verkehrsausschuss auf einstimmige Unterstützung der Kommunalpolitiker. In etwa zwei Jahren sollen diese dann auf der Basis einer echten Kostenkalkulation entscheiden, wie mit der CJD-Sporthalle weiter verfahren wird.

Die CJD-Sporthalle Ursache des Wasserschadens ist weiter unklar Auch nach der Entfernung des stark schimmelbelasteten Holzschwingbodens in der CJD-Sporthalle konnte die Ursache des Wasserschadens nicht zweifelsfrei ermittelt werden. Da sich der Hallenboden unter dem Straßenniveau und unterhalb der Rückstauebene befindet, besteht bei Starkregen jedoch die Gefahr, dass Wasser aus dem Kanal hochdrückt und über den Notausgang in die Halle gelangt. Nils Suchetzki (SPD) schlug vor, die Sickerboxen zu erweitern, um einem erneuten Wassereintritt entgegenzuwirken. Der Technische Dezernent Theo Krämer versicherte, es werde alles getan, um einen erneuten Schaden zu verhindern. mel

Endgültige Entscheidung über Hallen-Lösung in zwei Jahren

Zur Erinnerung: Wegen eines Wasserschadens ist die Halle seit Mitte September gesperrt. Leidtragende sind das benachbarte CJD und die Vereine, zumal auch die Turnhalle in Oberdollendorf nach einem Brand seit mehr als einem Jahr nicht nutzbar ist und komplett neu gebaut wird. Trotz vieler Turn- und Sporthallen gibt es in Königswinter kaum freie Hallenzeiten, sodass den Sportlern trotz des intensiven Bemühens der Verwaltung bis auf wenige Ausnahmen keine ausreichenden Angebote gemacht werden können. Das CJD und die HSG Siebengebirge als wichtigste Nutzer der Sporthalle hatten sich über die mangelhaften Bedingungen für den Sportbetrieb im Talbereich bereits beschwert.

Kurz vor Weihnachten wurde auf Wunsch der Politik eine Machbarkeitsstudie und eine Kostenschätzung in Auftrag gegeben. Dabei wurden vier Varianten untersucht, die im Ausschuss von Dieter Zansen vom beauftragten Ingenieurbüro Tegatherm und Torsten Funken, Geschäftsbereichsleiter Finanzen in der Stadtverwaltung, erläutert wurden. Die einfache Wiederherstellung des beschädigten und stark schimmelbelasteten Holzschwingbodens, der bereits entfernt wurde, und die Nutzbarmachung der Halle ist dabei mit rund 640 000 Euro die günstigste Variante.

Abriss und Neubau inklusive Kosten für eine Interimshalle wären mit fast 11,4 Millionen Euro die teuerste, unter den Gesichtspunkten von Klimaschutz und Barrierefreiheit jedoch auch die deutlich nachhaltigste Lösung. Allerdings würde sie auch mehr als vier Jahre in Anspruch nehmen, während die Halle bei der ersten Variante in fünf Monaten wieder zur Verfügung stehen wird.

„In meiner Brust schlagen zwei Herzen“, sagte der Technische Dezernent Theo Krämer bei der Präsentation seines Vorschlags, den er mit Bürgermeister Lutz Wagner und dem Verwaltungsvorstand abgestimmt hat. Einerseits bleibe es bei der absoluten Identifikation der Stadt mit den strategischen Zielen zum Klimaschutz und CO 2 -Reduzierung, die der Stadtrat im November beschlossen habe. „An dem zentralen Punkt keinen Schul- und Vereinssport betreiben zu können, ist jedoch ein ebenso unhaltbarer Zustand“, sagte er.

Krämer: Halle so schnell wie möglich wieder nutzbar machen

Deshalb wolle man in diesem Fall die Klimaschutzziele nicht an die erste Stelle setzen, sondern die Halle so schnell wie möglich wieder nutzbar machen. „Wir haben hier einen Spagat gemacht.“ Bei einem entsprechenden Auftrag der Politik werde die Reparatur des Fußbodens sofort fortgesetzt. „Bei einer Laufzeit von fünf Monaten steht die Halle dann Ende August wieder zur Verfügung“, so Krämer. Gleichzeitig holte sich die Verwaltung den Auftrag ab, die Planung und den Bau einer Interimshalle an geeigneter Stelle untersuchen zu lassen und vorzubereiten.

Sie schlägt als Standort eine Fläche zwischen CJD-Lehrerparkplatz und Peter-Breuer-Stadion vor, auf der zurzeit noch ein Umkleidegebäude steht. Der Vorteil gegenüber einem alternativen Standort auf den Nebenanlagen des Stadions ist, dass es hier bereits Parkplätze gibt und keine Änderung des Bebauungsplans erforderlich wäre. So könnte die Interimshalle in spätestens 20 Monaten stehen und dann möglicherweise auch dauerhaft zur Verfügung stehen. Bis dahin wird die Verwaltung auch eine echte Kostenkalkulation für Sanierung oder Abriss und Neubau der alten Sporthalle vorlegen. „Dann können Sie die Millionenentscheidung auf der Basis verlässlicher Zahlen treffen“, so Krämer zu den Ausschussmitgliedern.