Beginn der Arbeiten : Glasfaser-Ausbau bring Lüftelberg schneller in die digitale Welt

Gigabit-Ausbau : Glasfaser fehlt an vielen Stellen in Meckenheim Die Stadt Meckenheim will ihre Einwohner mit schnellem Internet versorgen. Experten berechneten nun, dass der flächendeckende Ausbau je nach Modell 16 bis 30 Millionen Euro kostet. Auch am 5G-Netz will die Verwaltung arbeiten.