Verbesserung von Kleinklima und Staubbindung : Grüne Dächer in der Kreisstadt

„Im Eichenweg“ wurde schon umgesetzt, was nun im Stadtrat beschlossen wurde: Mehr Begrünung für die Stadt. Beispielsweise für private Garagen ab fünf Stellplätzen gilt künftig eine Begrünungspflicht. Foto: Martin Gausmann

Bad Neuenahr-Ahrweiler Derzeit sucht man begrünte Dächer in der Kreisstadt noch vergeblich, das aber soll sich ändern. In Bad Neuenahr-Ahrweiler wurde im Eiltempo eine „Satzung zur Begrünung baulicher Anlagen“ beschlossen und das bringt die Stadt in eine bundesweite Vorreiterrolle.



Von Thomas Weber

Praktisch im Eiltempo hat der Stadtrat von Bad Neuenahr-Ahrweiler am Montag eine „Satzung zur Begrünung baulicher Anlagen“ beschlossen. Damit nimmt die Kreisstadt im Vergleich mit weiteren Kommunen im Bundesgebiet eine Vorreiterrolle ein, nur wenige Städte und Gemeinden haben bislang eine solche „Grünsatzung“ verankert. In der Kreisstadt orientierte man sich am Beispiel der nordrhein-westfälischen Stadt Aachen, aber auch Elemente aus den Städten Tübingen, München oder Wien flossen zumindest in die Beratungen ein.

Ziel und Zweck der Satzung ist es, eine angemessene Durchgrünung innerhalb der besiedelten Bereiche des Stadtgebiets von Bad Neuenahr-Ahrweiler zu erhalten, zu verbessern und zu erreichen. Nicht nur rund ums Haus oder den Gewerbebau soll es also künftig blühen, auch darauf oder an der Fassade. Denn die anhaltend hohe Nachfrage nach Bauflächen führt zu einer immer intensiveren Bebauung. Das aber geht zu Lasten innerstädtischer Freiflächen und wirkt sich auch auf die Leistungsfähigkeit der Niederschlagsentwässerung aus. Effekte auf das Kleinklima, wie erhöhte Oberflächentemperaturen, erhöhter Oberflächenwasserabfluss, verminderter Luftaustausch, Verlust von Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie verringerte Kaltluftproduktion und Staubbindung sind zu erwarten. Die Satzung soll nun einheitliche Standards für die Begrünung baulicher Anlagen setzen.

Beispiel: Flachdächer ab 50 Quadratmeter sind künftig zu begrünen oder mit Photovoltaik oder Solaranlagen zu bestücken

Zu den Eckpunkten erläuterte Karsten Hartmuth von der Stadtverwaltung, dass die Satzung für das gesamte Stadtgebiet ausschließlich der Außenbereiche gelte. Demnach sind Flachdächer ab 50 Quadratmeter und bis 15 Grad Neigung künftig zu begrünen oder mit Photovoltaik oder Solaranlagen zu bestücken. Gleiches gilt für geneigte Dächer bis 25 Grad Neigung ab einer Größe von 70 Quadratmetern sowie für jegliche Art weiterer Dachformen ab 150 Quadratmetern Größe. Ausgenommen sind Häuser, für die nach der Flutkatastrophe ein Wiederaufbau ansteht. Eine Begrünungspflicht gilt für Tiefgaragen ab einer Nutzfläche von 200 Quadratmetern, zudem sind fensterlose Fassaden bei Gewerbeobjekten zu begrünen. An Wohngebäuden gilt ab fünf Stellplätzen ebenfalls die Pflicht zur Begrünung.