Neue Diskussion um Pläne des Investors : Grüne lehnen Bebauung des Bad Bodendorfer Kurparks ab

Sinzig Die Zukunft des Bad Bodendorfer Kurparks wird nach der Flutkatastrophe neu diskutiert: Die Sinziger Grünen lehnen die geplante Bebauung mit Wohnungen ab und legen dafür Gründe vor.

Die Grünen in Sinzig möchten eine von einem privaten Investor geplante Bebauung des Bad Bodendorfer Kurparks verhindern. Dies teilte Ratsmitglied Ralf Urban für seine Fraktion mit. Die Baupläne für ein Verwaltungsgebäude für das benachbarte Seniorenwohnheim und für die Errichtung von Wohnungen waren bereits vor der Flutkatastrophe präsentiert worden. Noch bis Anfang Februar läuft die Offenlegung des Bebauungsplanentwurfs für die nahe der Ahr gelegene Fläche am bisherigen Wohnmobilhafen und dem Thermalschwimmbad. Urban: „Unter dem Eindruck der Flut 2021 ist es unverständlich, dass die damals vorgestellte Planung nun fast unverändert umgesetzt werden soll.“

Grüne: Bebauung wird bei neuem Hochwasser zu Rückstaueffekten führen

Die zur Bebauung vorgesehenen Flächen befinden sich überwiegend in dem nunmehr als Überschwemmungsgebiet definierten Bereich. „Die geplante massive Bebauung würde bei einem neuerlichen Hochwasser zu erheblichen zusätzlichen Rückstaueffekten führen. Dadurch entstehen bei Hochwasser zusätzliche Risiken für die Anwohner des östlichen Bereichs der Josef-Hardt-Allee und des Heinrich-Lersch-Weges“, erklärten die Grünen. Der vorgesehene Baukörper dränge Wassermassen aber auch in Richtung Norden ab, also in den Bereich Goldguldenweg, Schubertstraße, Pastor-Fey-Straße, Schiller- und Bäderstraße, die beim Hochwasser von 2021 ebenfalls bis zu zwei Meter überflutet wurden. Urban: „Die vorgesehene Bebauung kann dazu führen, dass dieser Bereich bei einem neuerlichen Hochwasser noch höher überflutet wird.“